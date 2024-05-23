Власницям цих імен по-справжньому щастить у коханні: які у списку
Джерело:ТСН
Власниці деяких імен є дуже спокусливими та сексуальними, чим і приваблюють чоловіків. Ці жінки знаходять своє справжнє кохання та будують щасливі стосунки.
Щастить у сімейному житті Ельвірам, Янам та Таїсіям. Більше інформації про ці імена дізнавайтеся у матеріалі.
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Жінкам з цими іменами щастить у коханні
Ельвіра
Старогерманське ім'я Ельвіра має значення "правдива", "доброзичлива", "прихильна" та "благодійна". Також є думка, що з іспанської мови воно перекладається як "та, що всіх оберігає", "захисна".
Ельвіра вийде заміж лише за того чоловіка, якого щиро покохає. Їй не потрібні легковажні стосунки, адже хоче збудувати міцну сім'ю з дітьми.
Яна
Існує теорія, що ім'я Яна пов'язане з іменем Йоханан, яке трактується як "Яхва милостивий" ("милість Божа"). Згідно з другою версією, асоціюється з давньоримським богом Янусом.
Навколо Яни завжди багато чоловіків. Вони огортають її увагою та турботою. Однак жінка довго обирає собі супутника по житті, аби він був гідний.
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Тая (Таїсія)
Ім'я Таїсія – давньогрецького походження та означає "присвячена богині Ісіді". У давньоєгипетській міфології вона вважається покровителькою материнства та родючості. Про богиню також знали у Стародавньому Римі.
У Таїсії зазвичай багато прихильників, які хочуть завоювати серце жінки. Річ у тім, що вона володіє неймовірно сексуальною та привабливою енергетикою.
Власниці цих імен підкорюють чоловіків
- Деякі імена володіють особливою енергетикою, тому притягують до жінок багато чоловіків. Довкола їхніх власниць крутяться шанувальники.
- У список потрапили доволі популярні імена, які часто зустрічаються в Україні: Марта, Анастасія, Христина та Лілія.
- Ім'я Марта означає "пані" або "знаменита", Анастасія – "безсмертна" та "відроджена", Христина – "віддана Христу", Лілія – "симпатична", "чиста".