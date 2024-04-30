Насправді імена, які зводять з розуму, є досить популярними в Україні. Їх часто можна почути серед рідних, друзів та знайомих, передає LifeStyle 24.

До речі Дівчата з цими іменами вдало виходять заміж: чудова добірка

Жінки, які мають ці імена, підкорюють чоловіків

Марта

Давньоєврейське ім'я Марта трактується як "пані", "господиня дому". За іншою версією, воно має арабське коріння та перекладається як "знаменита", "відома". Власниці цього імені ніколи не страждають від браку чоловічої уваги. Однак вони декілька разів подумають перед тим, як вийти заміж.

Анастасія

Ім'я Анастасія вважається одним із найпопулярніших в Україні. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "безсмертна", "повернення до життя", "відроджена", "воскресла". Такі жінки хочуть, аби поряд був сильний чоловік, який дійсно зможе захистити та подбати про майбутніх дітей.

Власниці цих імен зваблюють чоловіків / Фото Canva

Христина

З грецької мови ім'я Христина перекладається як "віддана Христу", "християнка". Дівчата, які ним володіють, люблять сімейний затишок та тепло. Їм важливо бути коханими, адже самі щиро проявляють свої справжні почуття.

Лілія

Ім'я Лілія утворилося від латинського слова "lilium", яке перекладається як "симпатична", "чиста", невинна". До того ж так називається квітка. Це ім'я наділяє своїх власниць неймовірною харизмою, яка здатна підкорити будь-якого чоловіка. Їм також притаманні кокетливість та флірт.