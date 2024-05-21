Сьогодні LifeStyle 24 публікує добірку декількох найкрасивіших варіантів для дівчаток. Тож обирайте, якщо вже незабаром чекаєте на донечку.

Краса Закохують своїм звучанням: 8 чарівних сучасних імен для дівчаток

Список найкрасивіших жіночих імен

Аліна

З давньогерманської мови ім'я Аліна перекладається як "піднесена" або "благородна", зокрема утворилося від імені Аделіна. Існує також думка, що воно виникло у Стародавній Греції та означає "промениста" або "сонячна".

З самого дитинства Аліна любить виділятися серед інших дітей. Вона завжди намагається привертати до себе увагу та бути лідером у компанії.

Поліна

Згідно з першою версією, ім'я Поліна має давньогрецьке коріння та походить від імені Аполлінарій, яке трактується як "сонячний". За другою теорією, пов'язане з французьким іменем Поль – "малюк", "маленький".

Поліна хоче мати гарний вигляд у будь-якій ситуації. Їй важливо багато часу та уваги приділяти власній зовнішності, щоб завжди бути на висоті.

Як назвати донечку / Фото Freepik

До речі Жінки з цими іменами мають лагідний характер: перегляньте список

Дар'я

Слов'янське ім'я Дар'я має дуже гарне значення – "подарунок", "дарована Богом". Також є теорія, що воно прийшло до нас зі Стародавньої Персії та тлумачиться як "переможниця", "та, що володіє добром", "багата".

У Дар'ї доволі імпульсивний характер. Їй складно всидіти на місці, адже любить активно проводити час та не може щось робити повільно.

Міла

Ім'я Міла – слов'янського походження та перекладається як "мила", "кохана". Має також досить рідкісну для України чоловічу форму – Мілан. Крім того, є скороченою версією популярного імені Людмила.

Міла завжди знає, чого вона хоче, адже дуже впевнена у собі, має рішучий та цілеспрямований характер. Не боїться брати на себе відповідальність.

Вікторія

Ім'я Вікторія є одним із найпопулярніших в Україні, поширене й в інших країнах світу. З латинської мови воно перекладається як "перемога". Цікаво, що так раніше називалася римська богиня, яка згадується в міфології.

Вікторія багато часу присвячує роботі, однак вона є й хорошою хазяйкою. Адже намагається підтримувати порядок в домі та створювати затишок.