Люди почувають максимально комфортно поруч з Тетянами, Катеринами, Софіями та Галинами. Більше про ці імена розповість LifeStyle 24.

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Жінки з цими іменами мають лагідний характер

Тетяна

За однією версією, ім'я Тетяна утворилося від чоловічого римського імені Татій. За іншою, походить від давньогрецького слова "тассо", яке означає "засновниця". Такі жінки завжди прибіжать на допомогу близьким. Крім того, вони намагаються уникати конфліктів на роботі.

Катерина

Ім'я Катерина прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно трактується як "чиста", "непорочна". Власниці цього імені все дуже близько сприймають до серця. Вони є дуже емпатичними, тому вміють відчувати людей.

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Софія

Ім'я Софія також має давньогрецьке коріння та перекладається як "мудрість", "премудрість". Однак є ще одне популярне значення: "наука" або "розумність". Жінки, яким дають це ім'я, дійсно вміють слухати. Вони ніколи не дадуть пораду, якщо про неї не просять, але завжди підтримають.

Галина

Ім'я Галина – давньогрецького походження. Його значення – "спокій", "штиль на морі", "тиша", повністю описує характер таких дівчат. Вони не люблять скандалів, тому намагаються налагодити ситуацію мирним шляхом. До того ж є дуже люблячими, сімейними та товариськими.