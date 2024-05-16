Жінки, які притягують до себе чоловіків, мають певні імена. Серед них як популярні варіанти, так і більш рідкісні. Детальніше – у матеріалі.

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Добірка жіночих імен, які притягують чоловіків

Олена

Ім'я Олена асоціюється з Геліосом, грецьким богом сонця. Тому воно й трактується як "сонячний промінь", "сонячне світло". У власниць цього імені багато шанувальників. Однак вони не виходять заміж поспішно. Такі жінки шукають забезпечених чоловіків, які діють, а не лише говорять.

Анжела

З латинської мови ім'я Анжела перекладається як "вісниця". В Україні його можна почути не так часто, як інші. Дівчата, які мають це ім'я, приваблюють чоловіків своєю ефектною зовнішністю. Вони хороші господині, чуйні, уважні та люблячі мами, тому у домі завжди панує порядок.

Імена, які приваблюють чоловіків / Фото Unsplash

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Олеся

Слов'янське ім'я Олеся означає "лісова" або "дівчина з лісу" та має ще чоловічу форму – Олесь. Такі жінки – дуже сімейні люди, чоловік та діти для них на першому місці. Люблять створювати навколо затишок та комфорт.

Аліса

Ім'я Аліса утворилося від давньогерманського імені Adalheid, яке має скорочену форму – Adelais. Воно складається з двох слів: "adal" ("знатний", "благородний") та "heid" ("образ", "вид" або "рід"). Жінки, яким належить це ім'я, люблять романтичних чоловіків та обожнюють ходити на побачення.

Лоліта

Ім'я Лоліта має дві теорії свого походження. Згідно з першою, прийшло до нас з Іспанії та перекладається як "біль", "скорботна", "сумна". Друга версія стверджує, що воно має латинське коріння та означає "польова трава". Такі жінки готові на все заради сім'ї, оскільки вважають її найголовнішою у житті.