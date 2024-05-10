Вибір імені насправді величезний, тому інколи можна загубитися. Сьогодні LifeStyle 24 допоможе батькам, які вже цього року чекають на донечку.

Неймовірно Ці жінки мають спокійний та ангельський характер: 3 гарні імені

Добірка гарних імен для дівчаток 2024

Мія

Ім'я Мія з кожним роком набуває все більшої популярності серед батьків. Воно – скандинавського походження та перекладається як "вперта", "непокірна", "примхлива". Такі дівчатка дійсно мають вольовий характер та рідко йдуть на компроміси. Інколи вони вражають своєю наполегливістю та рішучістю.

Аріна

Ім'я Аріна з'явилося ще у часи Київської Русі. Його часто пов'язують з іменем Ірина, тому трактують як "мир" та "спокій". Це закриті, розсудливі та відповідальні жінки. Їм не притаманна спонтанність, продумають кожен свій крок, щоб потім не мати справу зі складними наслідками.

Як назвати дівчинку / Фото Unsplash

Меланія

Ім'я Меланія прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "чорна" або "темна". Воно зустрічається не лише в Україні, але й в Нідерландах, Португалії, Румунії та Чехії. Власниці цього імені – непосидючі та дуже емоційні, тому часто стають учасницями якихось суперечок чи конфліктів.

Серафима

Серафима – це жіноча форма чоловічого імені Серафим. Воно має єврейське коріння та трактується "вогняний", "той, що палає". Дівчатка, яким належить це ім'я, вміють знаходити спільну мову з людьми. Вони полюбляють виділятися серед свого оточення, наприклад, екстравагантно одягатися.