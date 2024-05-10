Выбор имени на самом деле огромный, поэтому иногда можно потеряться. Сегодня LifeStyle 24 поможет родителям, которые уже в этом году ждут дочь.

Невероятно Эти женщины имеют спокойный и ангельский характер: 3 хороших имени

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Мия

Имя Мия с каждым годом приобретает все большую популярность среди родителей. Оно – скандинавского происхождения и переводится как "упрямая", "непокорная", "капризная". Такие девочки действительно имеют волевой характер и редко идут на компромиссы. Иногда они поражают своей настойчивостью и решительностью.

Арина

Имя Арина появилось еще во времена Киевской Руси. Его часто связывают с именем Ирина, поэтому трактуют как "мир" и "покой". Это закрытые, рассудительные и ответственные женщины. Им не присуща спонтанность, продумают каждый свой шаг, чтобы потом не иметь дело со сложными последствиями.

Как назвать девочку / Фото Unsplash

Мелания

Имя Мелания пришло к нам из Древней Греции и означает "черная" или "темная". Оно встречается не только в Украине, но и в Нидерландах, Португалии, Румынии и Чехии. Обладательницы этого имени – непоседливые и очень эмоциональные, поэтому часто становятся участницами каких-то споров или конфликтов.

Серафима

Серафима – это женская форма мужского имени Серафим. Оно имеет еврейские корни и трактуется как "огненный", "тот, что пылает". Девочки, которым принадлежит это имя, умеют находить общий язык с людьми. Они любят выделяться среди своего окружения, например, экстравагантно одеваться.