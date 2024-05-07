Невероятно комфортно рядом с обладательницами таких имен: Анна, Наталья и Ирина. Подробнее об их происхождении и значении расскажет LifeStyle 24.
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Женщины с этими именами очень спокойные
Анна
Значение имени Анна уже говорит о характере женщин. Оно имеет еврейское происхождение и переводится как "благотворительница", "милосердная", "миловидная". Наделяет своих обладательниц невероятной добротой и сочувствием. Они никогда не пройдут мимо, если кому-то нужна помощь.
Известные обладательницы этого имени: украинская актриса Анна Кошмал, украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова и украинская певица Анна Тринчер.
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Наталья
С латинского языка имя Наталья трактуется как "родная". Образовалось от словосочетания "Natalis Domini", которое придает ему значение "рождественская", "благословенная". Такие девушки обладают приятным характером. Они никогда не участвуют в заговорах и не прибегают к плохим намерениям.
Известные обладательницы этого имени: украинская певица Наталья Могилевская, украинская актриса Наталья Денисенко и украинская поэтесса Наталья Забила.
Ирина
Имя Ирина появилось в Древней Греции и ассоциируется с богиней мира и спокойствия Эйреной. Поэтому и имеет значение "мир и покой". Женщины, которым принадлежит это имя, ставят семью на первое место, для них важно создавать уют.
Известные обладательницы этого имени: украинские певицы Ирина Билык и Ирина Федишин, украинская актриса театра и кино Ирина Сопонару.