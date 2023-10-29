Які ж саме фруктові дерева не можна садити восени, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що насправді їх доволі-таки багато.

До слова Які фруктові дерева не можна обрізати восени

Ці фруктові дерева не можна садити восени

Так-от, для осінньої посадки взагалі не підходять кісточкові культури. Зокрема, вишня, черешня, слива та інші.

Річ у тім, що цим саджанцям потрібен час для вкорінення. Тож вони можуть просто не встигнути прижитися до морозів. Як наслідок, вже в першу зиму загинуть.

Отже, вишню, черешню та сливу краще садити навесні. До речі, можливий виняток тільки для південних регіонів.

Також фахівці зазначають, що не варто садити восени такі теплолюбні дерева, як персик, абрикос і мигдаль.

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Не варто садити персик восени / Jason Leung / Unsplash