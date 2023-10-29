Какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью, рассказывает 24 Канал. Заметим, что на самом деле их достаточно много.
К слову Какие фруктовые деревья нельзя обрезать осенью
Эти фруктовые деревья нельзя сажать осенью
Так вот, для осенней посадки вообще не подходят косточковые культуры. В частности, вишня, черешня, слива и другие.
Дело в том, что этим саженцам нужно время для укоренения. Так что они могут просто не успеть прижиться к морозам. Как следствие, уже в первую зиму погибнут.
Итак, вишню, черешню и сливу лучше сажать весной. Кстати, возможно исключение только для южных регионов.
Также специалисты отмечают, что не стоит сажать осенью такие теплолюбивые деревья, как персик, абрикос и миндаль.
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Не стоит сажать персик осенью / Jason Leung / Unsplash