Почему листья ореха не рекомендуют оставлять на огороде, пишет 24 Канал. Так вот, немногие знают, что оно содержит опасное вещество.

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Не оставляйте на огороде листья ореха

Ореховые листья содержат юглон. Это вещество обладает антибиотическими свойствами. Однако, оно делает листья почти ядовитыми для некоторых растений. Юглон замедляет их рост.

Нейтрализовать действие можно разве что сжигая листву. Тогда пепел подойдет как удобрение для фруктовых кустов, малины или клубники.

Впрочем, использовать его в нейтральной или кислой почве не стоит. Это ведь приведет к окислению.

Если нет опыта использования ореховых листьев как удобрения, лучше воздержаться от такой идеи и не экспериментировать. Потому возьмите грабли и уберите с грядок.

Кстати, листья ореха могут высушивать растения. Под запретом как грецкий, так и маньчжурский и серый.

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Не оставляйте на огороде листья ореха / zibik / pixabay