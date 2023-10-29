Чому листя горіха не рекомендують залишати на городі, пише 24 Канал. Так-от, мало хто знає, що воно містить небезпечну речовину.

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Не залишайте на городі листя горіха

Горіхове листя містить юглон. Ця речовина має антибіотичні властивості. Однак, вона робить листя майже отруйним для деяких рослин. Юглон сповільнює їхній ріст.

Нейтралізувати дію можна хіба що спалюючи листя. Тоді попіл підійде як добриво для фруктових кущів, малини або ж полуниці.

Втім, використовувати його в нейтральному або кислому ґрунті не варто. Адже це призведе до окиснення.

Якщо не маєте досвіду щодо використання горіхового листя як добрива, краще утриматися від такої ідеї й не експериментувати. Тому візьміть граблі і приберіть з грядок.

До речі, листя горіха може висушувати рослини. Під забороною як волоський, так і маньчжурський та сірий.

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Не залишайте на городі листя горіха / zibik / pixabay