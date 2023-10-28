Так, частину плодових дерев досвідчені садівники не рекомендують обрізати в цю пору року. Детальніше розповідає 24 Канал.

До речі Які дерева не можна обрізати у жовтні: досвідчені садівники не рекомендують

Обрізання плодових дерев

Необхідно дуже обережно підходити до обрізання плодових дерев. Неправильно проведена процедура може спричинити проблеми з ростом і врожайністю.

Черешню краще обрізати максимум до початку жовтня. Пізніше – можете порушити нормальний процес цвітіння й плодоношення.

До речі, частина садівників переконані, що осіннє обрізування дерев допустиме лише в районах, де м'яка та нехолодна зима. Зокрема, на Півдні. Натомість на Півночі краще провести відповідну процедуру навесні.

Морози, які настають незабаром після осінньої обрізки, можуть спричинити вимерзання кори на місцях зрізу. Окрім того, висушити деревину, а це зазвичай призводить до загибелі рослини.

Зауважимо, що груші, як і яблуні, не рекомендують обрізати щороку. Осіннє санітарне обрізування допустиме, тільки доки на вулиці плюсова температура. Якщо ж несподівано вдарили морози, процедуру необхідно перенести на весну.

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Важливо! Краще не обрізати восени однорічні саджанці. Вони можуть не встигнути відновитися до морозів.