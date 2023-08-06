Яке церковне свято 6 серпня – що не можна робити у цей день

6 серпня віряни вшановують пам’ять святих Бориса і Гліба. Вони були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від рук свого брата – Святополка.

Іменини в цей день святкують чоловіки, які називаються Борис та Гліб, пише 24 Канал. Усіх іменинників можете привітати тематичними картинками, гарними словами у прозі та віршах.

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Свято в церковному календарі

Православна церква в цей день згадує пам'ять святих Бориса та Гліба. Святі були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від руки їхнього брата – Святополка, якого потім через це вбивство прозвали Окаянним.

Головні заборони 6 серпня

Не можна в цей день витрачати багато грошей;

Заборонено в цей день лаятися та ображати інших;

Не можна цього дня лінуватися.

Прикмети на 6 серпня

Чайки сідають на воду – до дощу;

Дощ зранку – до погожого та ясного дня;

Південний вітер – до негоди;

Роса до полудня – буде гроза;

Яка погода в цей день – такою вона буде до кінця серпня.