Именины в этот день празднуют мужчины, которые называются Борис и Глеб, пишет 24 канал. Всех именинников можете поздравить тематическими картинками, красивыми словами в прозе и стихах.
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Праздник в церковном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает память святых Бориса и Глеба. Святые были сыновьями киевского князя Владимира. Борис и Глеб погибли от руки их брата – Святополка, которого потом из-за этого убийство прозвали Окаянным.
Главные запреты 6 августа
Нельзя в этот день тратить много денег;
Запрещено в этот день ругаться и оскорблять других;
Нельзя в этот день лениться.
Приметы на 6 августа
Чайки садятся на воду – к дождю;
Дождь утром – до погожого и ясного дня;
Южный ветер – к ненастью;
Роса к полудню – будет гроза;
Какая погода в этот день - такой она будет до конца августа.