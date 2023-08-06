Іменини в цей день святкують чоловіки, які називаються Борис та Гліб, пише 24 Канал. Усіх іменинників можете привітати тематичними картинками, гарними словами у прозі та віршах.
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Свято в церковному календарі
Православна церква в цей день згадує пам'ять святих Бориса та Гліба. Святі були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від руки їхнього брата – Святополка, якого потім через це вбивство прозвали Окаянним.
Головні заборони 6 серпня
Не можна в цей день витрачати багато грошей;
Заборонено в цей день лаятися та ображати інших;
Не можна цього дня лінуватися.
Прикмети на 6 серпня
Чайки сідають на воду – до дощу;
Дощ зранку – до погожого та ясного дня;
Південний вітер – до негоди;
Роса до полудня – буде гроза;
Яка погода в цей день – такою вона буде до кінця серпня.