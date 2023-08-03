У мешканців кожної області України є свої смаки та вподобання. Це стосується й Хмельницької області. Тож дізнаймося, як називали своїх дітей у 2023 році на Хмельниччині.

До теми 6 милозвучних імен для хлопчиків, які починаються на букву О

Імена для дітей на Хмельниччині

Мешканців, у яких доволі класичні смаки, у Хмельницькій області, чимало. Вони надають перевагу всім знайомим іменам. Тому в першому півріччі 2023 року тут найчастіше називали дітей так:

дівчаток з'явилось найбільше з іменами Анастасія, Анна, Вікторія, Емілія, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія.

з'явилось найбільше з іменами Анастасія, Анна, Вікторія, Емілія, Єва, Злата, Мілана, Соломія, Софія. тоді як хлопчиків називали Арсен, Артем, Дамір, Данило, Захар, Макар, Марк, Матвій, Тимофій;

Але знайшлися ті, хто не любить традиційності та любить щось цікаве. Тож креативності також вистачало. Зокрема, обирали такі рідкісні імена для хлопчиків: Арон, Лаврін, Лінар, Лука, Наум, Одісей, Платон, Саян, Стефан, Тесей, Устим.

Фантазія чудово спрацювала й у виборі імен для дівчаток. Наприклад, Аніта, Вірсавія, Єсенія, Ліана, Лівія, Мірра, Санді, Сельві, Ясмін.

Фахівці стверджують, що війна не вплинула на вибір імен у Хмельницькій області. Тобто, тут імен, пов'язаних з воєнними термінами, не спостерігалось (наприклад, Джавеліна чи Хаймерс).

Зазначимо, що на Івано-Франківщині, найбільш рідкісними іменами для дівчаток були Ейлін, Неллі, Аврора, Василина, Лея та Луна. Тоді як хлопчиків називали нестандартно так: Естер, Вільям, Ітан, Радим та Єгор.