Вибір імені для дитини – особисте рішення батьків. Врахуйте, що ім'я супроводжуватиме дитину протягом всього її життя, тому варто обдумано підходити до цього процесу. Дізнайтесь, які називали дітей на Івано-Франківщині в першій половині 2023 року.

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Імена для дітей на Івано-Франківщині 2023

Деякі батьки вважають, що ім'я малюка повинно мати гармонійне звучання або добре поєднання з прізвищем. І це абсолютно нормально, адже кожен має свій смак. Ось до прикладу, в першій половині 2023 року жителі Івано-Франківській області називали дітей так:

дівчаток найбільше називали Мілана, Софія та Дарина.

найбільше називали Мілана, Софія та Дарина. хлопчиків у цьому році буде багато з ім'ям Михайло, Максим, Марко, Олександр та Олесь.

Не всі батьки люблять традиційність та звичність. Деякі батьки враховують популярність імен, спираючись на модні тенденції. Це завжди цікаво та небанально. Таким чином, вони намагаються підкреслити індивідуальність немовляти.

Наприклад, дівчатка переважно отримували такі рідкісні ймення, як Ейлін, Неллі, Аврора, Василина, Лея та Луна.

переважно отримували такі рідкісні ймення, як Ейлін, Неллі, Аврора, Василина, Лея та Луна. Водночас хлопчикам підібрали такі небуденні імена: Естер, Вільям, Ітан, Радим та Єгор.

Нагадаємо, що у 2022 році ситуація виглядала інакше. Зокрема, новонароджених дівчат в Івано-Франківську називали Монікою, Авророю, Варварою, Афіною, Ніколлю, Неонілою, Еліанною, Маєю, Розалією, Мілою, Еллою, Монікою, Розмарі, Даніелою, Ренатою, Афродітою, Ізабеллою.

Тоді як юних іванофранківців минулого року називали Фадієм, Робертом, Олівером, Августином, Даном, Архипом, Зореславом, Єсенією, Ібрагімом, Златославом, Теоною, Родіоном, Маркусом, Лукасом, Веремієм, Буланом, Енеєм та Йорданом.