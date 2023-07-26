Тільки за перших 6 місяців 2023 року у Тернопільській області народилися 2 787 немовлят. Вибір імені в цьому питанні – важливий та відповідальний. Дізнайтесь, як називали хлопчиків і дівчаток на Тернопільщині за перше півріччя 2023 року.

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Імена для немовлят на Тернопільщині у 2023 році

Сімей, котрі обирають своїм діткам звичайні, всім знайомі імена, достатньо. Деякі з них дають ймення, які були в їхніх родичів – бабусь, дідусів. За перших 6 місяців поточного року поширеними іменами серед мешканців Тернопілля були:

для дівчаток : Анна, Аліна, Анастасія, Ангеліна, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Катерина, Марія, Олександра, Олена, Ольга, Соломія, Софія, Юлія, Юстина, Яна.

: Анна, Аліна, Анастасія, Ангеліна, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Катерина, Марія, Олександра, Олена, Ольга, Соломія, Софія, Юлія, Юстина, Яна. хлопчикам обирали такі традиційні імена: Андрій, Артем, Арсен, Богдан, Владислав, В’ячеслав, Давид, Данило, Дем’ян, Дмитро, Захар, Максим, Марк, Матвій, Матей, Микола, Олександр, Роман, Тарас, Тимофій.

Але звичними іменами називали дітей далеко не всі. Деякі з них хочуть щось особливо, екстраординарне. Щось таке, аби підкреслити індивідуальність дітей. Тож називають дітей оригінальними, несхожими на інші ймення.

Зокрема, популярними жіночими цікавими іменами є Агата, Адаора, Аделіна, Адель, Амелія, Артияна, Божена, Віолетта, Віталіна, Едіта, Евфімія, Еліс, Євангелія, Єремія, Єсенія, Златослава, Іларія, Ілая, Катя, Квітослава, Лаодіка, Лаура, Лея, Ліана, Лія, Льоля, Мадонна, Магдалина, Матильда, Мілана, Міланія, Мія, Ніколь, Ноема, Олівія, Рената, Стефанія, Сюзанна, Юнія.

За перше півріччя 2023 року вистачало батьків зі своєрідним смаком, тож імена їхні хлопчики отримали геть небуденні. Йдеться про такі: Адам, Алан, Арнак, Байрам, Борис, Веніамін, Гавриїл, Генрих, Генріх, Гордій, Дамир, Дем’ян, Демір, Еван, Ельдар, Еміль, Емір, Ернест, Єлисей, Лука, Мануель, Марс, Натан, Прохор, Савелій, Севастіан, Славомір, Теодор, Юліан, Юнус, Ярема, Яремій.