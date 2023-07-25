Традиційні чи екзотичні імена – ось у чому питання. Тут треба прислухатися до себе та своїх відчуттів. Майбутня мама краще знає, що потрібно її дитині. Список чоловічих імен на букву М, які вам будуть до вподоби зібрав 24 Канал.

До теми 5 чоловічих імен на букву А, які вам точно сподобаються

Імена на букву М

Макар – чоловіче ім'я з грецьким корінням. Воно сформувалось від слова "Макаріос", що означає "блаженний", "щасливий". У міфології Давньої Греції "Макаріос" був епітетом, як ще називали Зевса.

Мурат – діалектна форма староарабського імені Мурад. Запозичене з перської та арабської мов. Ім’я Мурат значить "бажаний". Так називають першого хлопчика в мусульманській сім’ї.

Матвій – українське трактування чоловічого імені давньоєврейського походження. Вперше згадується в Біблії. Означає "дар Ягве (Бога)", "Божий дар". Старими формами імені є Матій, Матяш.

Мстислав – має давнє українське походження. Складається з 2 слів: "мсти" – мстити й "слав" – слава. Мало широку популярність серед київських князів. Наприклад, Мстислав Володимирович – князь Чернігівський, Мстислав I Володимирович – князь Київський.

Мирон – чоловіче ім'я, батьківщиною якого є Греція. Є така версія, що утворилось від слова "миро". Має переклад "запашна олія", яка є засобом для церковних обрядів у християнстві. Тому Мирон ще трактують як "той, хто пахне миром".

Лінгвісти вважають, що ім'я Марк сформувалось від бога війни, покровителя стада та людей Марса. Є така думка, що воно бере початок від французького слова "marquis" (маркіз). За третьою версією, Марк має корені від Італії, звідки воно поширилось в Східне Середземномор’я, Малу Азію та Північну Африку.