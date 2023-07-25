Традиционные или экзотические имена – вот в чем вопрос. Здесь нужно прислушиваться к себе и своим ощущениям. Будущая мама лучше знает, что нужно ее ребенку. Список мужских имен на букву М, которые вам понравятся – собрал 24 Канал.

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Имена на букву М

Макар – мужское имя с греческими корнями. Оно сформировалось от слова "Макариос", что означает "блаженный", "счастливый". В мифологии старой Греции "Макариос" был эпитетом, как еще называли Зевса.

Мурат – диалектная форма староарабского имени Мурад. Заимствовано из персидского и арабского языков. Имя Мурат означает "желанный". Так называют первого мальчика в мусульманской семье.

Матвей – украинская трактовка мужского имени древнееврейского происхождения. Впервые упоминается в Библии. Означает дар Ягве (Бога), Божий дар. Старыми формами имени есть Матий, Матяш.

Мстислав – имеет давнее украинское происхождение. Состоит из 2 слов: "мсти" – мстить и "слав" - слава. Имела широкую популярность среди киевских князей. Например, Мстислав Владимирович – князь Черниговский, Мстислав I Владимирович – князь Киевский.

Мирон – мужское имя, родиной которого является Греция. Есть такая версия, что образовалось от слова "миро". Имеет перевод "душистое масло", являющееся средством для церковных обрядов в христианстве. Поэтому Мирон еще трактуют как "пахнущий миром".

Лингвисты считают, что имя Марк сформировалось от бога войны, покровителя стада и людей Марса. Есть такое мнение, что оно ведет начало от французского слова "marquis" (маркиз). По третьей версии Марк имеет корни от Италии, откуда оно распространилось в Восточное Средиземноморье, Малую Азию и Северную Африку.