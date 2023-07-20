В голове может появляться такое множество имен, что здесь растеряться очень просто. Особенно, когда вокруг столько советов. 24 Канал подобрал Вам наиболее интересны варианты имен для мальчиков, которые начинаются на букву А.

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Мужские имена на букву А

Арсений – это имя, в основе которого древнегреческое слово ἀρσεν, означающее "муж", "мужество". Более обычная и распространенная форма имени – Арсен.

Андрей – одно из популярнейших имен в Украине. В мире его тоже любят, у него много интересных форм. Образовалось от древнегреческого слова ἀνήρ, трактуемого как "муж", "человек". Есть лингвисты, которые считают, что оно причастно к слову ἀνδρεία – смелый, важный.

Альберт берет начало из Германии с переводом "благородный блеск". По другому варианту, имя латинского происхождения со значением "белый". Альберт популярен у татар: там оно звучит как "знаменитый".

Откуда корни имени Айдар точно неизвестно: этот вопрос трактуют по-разному. По одной из версий оно образовалось в тюркском языке от слова "ай" - то есть месяц. Вторая версия предполагает арабское происхождение Айдара с толкованием "достойный", "авторитетный".

Артур – скорее всего, кельтское имя со значением "большой медведь". Оно переводится как "страх медведицы". Есть мнение, что его создали по фамилии Artorius – "пахарь". Существуют еще другие трактовки: из армянского - "меч храбреца", с латинского - "мощь", "сила".