У голові може з'являтися така незліченна кількість імен, що тут розгубитись дуже просто. Особливо, коли довкола стільки порад. 24 Канал підібрав для вас найцікавіші варіанти імен для хлопчиків, які починаються на букву А.

До теми Список імен для дівчаток, які починаються на букву Е

Чоловічі імена на букву А

Арсеній – це ім’я, в основі якого давньогрецьке слово ἀρσεν, що означає "чоловік", "мужність". Більш звична та поширена форма імені – Арсен.

Андрій – одне з найпопулярніших імен в Україні. У світі його також люблять, воно має багато цікавих форм. Утворилось від давньогрецького слова ἀνήρ, що трактують як "чоловік", "людина". Є лінгвісти, які вважають, що воно дотичне до слова ἀνδρεία – "сміливий", "важливий".

Альберт бере початок з Німеччини з перекладом "благородний блиск". За іншим варіантом, ім'я латинського походження зі значенням "білий". Альберт популярний у татар: там воно звучить як "знаменитий".

Звідки коріння імені Айдар точно невідомо: це питання трактують по-різному. За однією з версій воно утворилось у тюркській мові від слова "ай" – тобто, місяць. Друга версія передбачає арабське походження Айдара з тлумаченням "гідний", "авторитетний".

Артур – швидше за все, кельтське ім'я зі значенням "великий ведмідь". Воно перекладається як "страх ведмедиці". Є думка, що його створили з прізвища Artorius – "орач". Існують ще інші трактування: з вірменської – "меч сміливця", з латинської – "міць", "сила".