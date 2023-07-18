Вдумливість – важлива риса, яку треба мати при виборі ім'я дівчинці. Потім воно вплине на її подальшу долю. Пропонуємо перелік красивих жіночих імен, які починаються на букву Е, які зібрав 24 Канал.

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Жіночі імена на букву Е

Евеліна – ім'я з різними трактуваннями. Перша – це давньоєврейське ім’я, яке перекладають як "життєва сила", "стійкість". Деякі бачать в ньому французькі корені та формування від жіночого імені Єва. За іншою версією, це ім’я утворилось від англійського Eveline.

Еріка – давньоскандинавський варіант чоловічого ім'я Ерік. Воно походить від коренів "ei" – сталий, постійний та "rikr" – правитель, тож іноді Еріку перекладають як "вічний правитель".

Емілія бере початок в Римі, так вважають деякі лінгвісти. Це жіноча форма імені Еміль. Aemilius було давньоримським ім'ям. Воно має потужний переклад "намагається не поступатися" або "суперниця",

Елізабет – горде ім'я, яке вперше побачили у Біблії. З давньоєврейської мови значить "Бог є досконалість", "Богом клянусь", "Ближче до Бога". У давні часи так називали дівчат з аристократичних сімей. Тому його сприймають як королівське ім'я, яке належить княгиням.

Історики переконані, що Едіта бере початок від слова "юдейка" з давньоєврейським корінням. У давнину була більш поширена форма – Юдіф, яка зустрічається у Святому Письмі.

Емма – ім'я, яке має кілька версій походження.