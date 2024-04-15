15 квітня – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не можна ламати гілки горобини

У понеділок, 15 квітня, церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Люди традиційно моляться святим, аби вони допомогли вилікувати хронічні хвороби, а також принесли у сім'ю добробут.

У православних та греко-католиків триває Великий піст. Віряни не вживають м'ясні, молочні продукти та алкоголь, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

Святий Аристарх служив у апостола Павла. З часом він також почав обіймати цю посаду у місті Анамея. Пуд був знайомий з апостолами Павлом і Петром. Одного разу став Римським сенатором. Трохим був родом з Ефесу. Святий разом з апостолом Павлом проповідував християнську віру. За наказом імператора Нерона, усіх трьох відправили на мученицьку смерть.

Що не можна робити

Не варто розповідати свої таємниці, бо невдовзі про все стане відомо.

Краще багато не працювати сьогодні, інакше погіршиться стан здоров'я.

Не можна ламати гілки горобини, бо почне боліти зуб.

Заборонено давати гроші у борг.

Народні прикмети

Вітер – до теплої погоди.

Яскраве сонце – до дощу.

Дощ – до хорошого літа.

Холодна ніч – до потепління.

Що ще відзначають

Щороку 15 квітня в Україні відзначається День працівників кримінального розшуку. Саме у цю дату, у 1919 році, була створена секція судово-кримінального розшуку. Тож вітаємо усіх причетних з професійним святом.

Також сьогодні маємо Всесвітній день мистецтва. У 2012 році його запровадила Організація Об'єднаних Націй. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що 15 квітня 1452 року народився італійський художник Леонардо да Вінчі.