У православних та греко-католиків триває Великий піст. Віряни не вживають м'ясні, молочні продукти та алкоголь, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

Святий Аристарх служив у апостола Павла. З часом він також почав обіймати цю посаду у місті Анамея. Пуд був знайомий з апостолами Павлом і Петром. Одного разу став Римським сенатором. Трохим був родом з Ефесу. Святий разом з апостолом Павлом проповідував християнську віру. За наказом імператора Нерона, усіх трьох відправили на мученицьку смерть.

Що не можна робити

  • Не варто розповідати свої таємниці, бо невдовзі про все стане відомо.
  • Краще багато не працювати сьогодні, інакше погіршиться стан здоров'я.
  • Не можна ламати гілки горобини, бо почне боліти зуб.
  • Заборонено давати гроші у борг.

Народні прикмети

  • Вітер – до теплої погоди.
  • Яскраве сонце – до дощу.
  • Дощ – до хорошого літа.
  • Холодна ніч – до потепління.

Що ще відзначають

Щороку 15 квітня в Україні відзначається День працівників кримінального розшуку. Саме у цю дату, у 1919 році, була створена секція судово-кримінального розшуку. Тож вітаємо усіх причетних з професійним святом.

Також сьогодні маємо Всесвітній день мистецтва. У 2012 році його запровадила Організація Об'єднаних Націй. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що 15 квітня 1452 року народився італійський художник Леонардо да Вінчі.