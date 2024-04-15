У православних та греко-католиків триває Великий піст. Віряни не вживають м'ясні, молочні продукти та алкоголь, передає LifeStyle 24.
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День пам'яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима
Святий Аристарх служив у апостола Павла. З часом він також почав обіймати цю посаду у місті Анамея. Пуд був знайомий з апостолами Павлом і Петром. Одного разу став Римським сенатором. Трохим був родом з Ефесу. Святий разом з апостолом Павлом проповідував християнську віру. За наказом імператора Нерона, усіх трьох відправили на мученицьку смерть.
Що не можна робити
- Не варто розповідати свої таємниці, бо невдовзі про все стане відомо.
- Краще багато не працювати сьогодні, інакше погіршиться стан здоров'я.
- Не можна ламати гілки горобини, бо почне боліти зуб.
- Заборонено давати гроші у борг.
Народні прикмети
- Вітер – до теплої погоди.
- Яскраве сонце – до дощу.
- Дощ – до хорошого літа.
- Холодна ніч – до потепління.
Що ще відзначають
Щороку 15 квітня в Україні відзначається День працівників кримінального розшуку. Саме у цю дату, у 1919 році, була створена секція судово-кримінального розшуку. Тож вітаємо усіх причетних з професійним святом.
Також сьогодні маємо Всесвітній день мистецтва. У 2012 році його запровадила Організація Об'єднаних Націй. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що 15 квітня 1452 року народився італійський художник Леонардо да Вінчі.