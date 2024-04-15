У православных и греко-католиков продолжается Великий пост. Верующие не употребляют мясные, молочные продукты и алкоголь, передает LifeStyle 24.

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День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

Святой Аристарх служил у апостола Павла. Со временем он также начал занимать эту должность в городе Анамея. Пуд был знаком с апостолами Павлом и Петром. Однажды стал Римским сенатором. Трофим был родом из Эфеса. Святой вместе с апостолом Павлом проповедовал христианскую веру. По приказу императора Нерона, всех троих отправили на мученическую смерть.

Что нельзя делать

  • Не стоит рассказывать свои тайны, потому что вскоре обо всем станет известно.
  • Лучше много не работать сегодня, иначе ухудшится состояние здоровья.
  • Нельзя ломать ветки рябины, потому что начнет болеть зуб.
  • Запрещено давать деньги в долг.

Народные приметы

  • Ветер – к теплой погоде.
  • Яркое солнце – к дождю.
  • Дождь – к хорошему лету.
  • Холодная ночь – к потеплению.

Что еще отмечают

Каждый год 15 апреля в Украине отмечается День работников уголовного розыска. Именно в эту дату, в 1919 году, была создана секция судебно-уголовного розыска. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.

Также сегодня имеем Всемирный день искусства. В 2012 году его ввела Организация Объединенных Наций. Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что 15 апреля 1452 года родился итальянский художник Леонардо да Винчи.