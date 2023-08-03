Яке церковне свято 3 серпня – що не можна робити у цей день

3 серпня 2023, 07:00
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3 серпня віряни вшановують пам'ять святого Онуфрія Печерського. Також іменини святкують чоловіки з ім'ям Онуфрій, а у світі відзначають День кавунів.

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Свято в церковному календарі

Святого Онуфрія Печерського в народі також називають Онуфрієм Мовчазним. Він був ченцем Києво-Печерської Лаври, жив у Ближніх печерах, де зараз зберігаються його нетлінні мощі. Відомо, що чоловік дотримувався мовчазного затвору. Помер він на початку XIII століття. 3 серпня віряни вшановують його пам'ять. 

Головні заборони 3 серпня

  • На Онуфрія не можна голосно розмовляти, а наші предки вірили, що краще все робити мовчки.
  • У цей день не варто позичати комусь гроші. 
  • Також не можна їсти сирі яблука, які впали з дерева.

Прикмети на 3 серпня 

  • Чути грім – осінь буде довгою.
  • Голосно кричать сороки – цього року чекайте теплу зиму.
  • Великі купи мурашники – зима буде холодною.
  • Багато жолудів на землі – до багато врожаю.

Автор: Квітослава Туз