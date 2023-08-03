Всех именинников можете поздравить тематическими картинками, красивыми словами в прозе и стихах, которые подготовил 24 Канал.

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Праздник в церковном календаре

Святого Онуфрия Печерского в народе также называют Онуфрием Молчаливым. Он был монахом Киево-Печерской Лавры, жил в Ближних пещерах, где сейчас хранятся его нетленные мощи. Известно, что мужчина придерживался молчаливого затвора. Умер он в начале XIII века. 3 августа верующие чтят его память.

Главные запреты 3 августа

На Онуфрия нельзя громко разговаривать, а наши предки верили, что лучше все делать молча.

В этот день не стоит одалживать кому-то деньги.

Также нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.

Приметы на 3 августа