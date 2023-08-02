Обычно День независимости, ежегодно празднуемый 24 августа, был выходным. То есть украинцы в этот день отдыхали. А что нас ждет в этом году? Об этом расскажет 24 Канал.

К теме Праздники, которые будут отмечать в августе: будет ли выходной в День Независимости

Будет ли выходной на День Независимости 2023 года

Каждый год 24 августа, когда мы отмечали День независимости, все отдыхали. Впрочем, все изменилось с началом полномасштабной российской агрессии против нашего государства. В 2022 году День Независимости был рабочим днем.

27 июля в парламенте продлили военное положение еще на 90 дней до 18 ноября. Во время такой ситуации в стране дополнительные выходные в государственные праздники не предоставляются. Об этом говорится в законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Это значит, что в День Независимости украинцы будут работать.

Рабочие будут и другие дни, на которые приходятся религиозные и государственные праздники.

Украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 августа.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 августа. Тогда как будут отдыхать в обычные выходные – субботу и воскресенье: 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 августа.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года Украина дает отпор в жестокой войне, начатой Россией. Тысячи мужественных ребят встали на защиту страны, героически отдавая жизнь за нашу свободу. Давайте помнить об этих людях, поддерживать их и делать донаты на Вооруженные Силы Украины для приближения общей победы.