Зазвичай День незалежності, який щорічно святкують 24 серпня, був вихідним. Тобто, українці в цей день відпочивали. А що ж нас чекає цього року? Про це розкаже 24 Канал.
До теми Свята, які відзначатимуть у серпні: чи буде вихідний на День Незалежності
Чи буде вихідний на День Незалежності 2023
Кожного року 24 серпня, коли ми відзначали День незалежності, усі відпочивали. Втім, все змінилося з початком повномасштабної російської агресії проти нашої держави. У 2022 році День незалежності був робочим днем.
27 липня у парламенті подовжили воєнний стан ще на 90 днів, до 18 листопада. Під час такої ситуації в країні, додаткові вихідні у державні свята, не надаються. Про це йдеться у законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Це означає, що на День Незалежності українці будуть працювати.
Робочими будуть й інші дні, на які припадають релігійні та державні свята.
- Українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 серпня.
- Тоді як відпочиватимуть у звичайні вихідні – суботу і неділю: 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 серпня.
Зазначимо, що від 24 лютого 2022 року Україна дає відсіч у жорстокій війні, яку розпочала Росія. Тисячі мужніх хлопців і дівчат стали на захист країни, героїчно віддаючи життя за нашу свободу. Пам'ятаймо про цих людей, підтримуймо їх та робімо донати на Збройні Сили України для наближення спільної перемоги.