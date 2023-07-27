Хотя военное положение действует только до 18 августа, скорее всего, его в ближайшее время продлят еще на 90 дней, поскольку активные боевые действия до сих пор продолжаются. Поэтому дополнительного выходного в День Независимости, который был до полномасштабного вторжения, в этом году снова не будет.
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Официальными выходными в августе будут субботы и воскресенья – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа. В общей сложности будет 23 рабочих дня. В частных компаниях работодатели могут назначить нерабочие дни по своему усмотрению. Подробнее обо всех праздниках последнего месяца лета рассказываем далее в материале 24 Канала.
Профессиональные и государственные праздники в августе 2023
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День аэромобильных войск.
- 5 августа – Международный день светофора.
- 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира.
- 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа – Международный день молодежи.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пчеловода.
- 23 августа – День Государственного Флага Украины.
23 августа – День Государственного Флага Украины / Фото Canva
- 24 августа – День Независимости Украины.
- 26 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
- 27 августа – День шахтера.
- 29 августа – День памяти защитников Украины.