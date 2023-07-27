Хотя военное положение действует только до 18 августа, скорее всего, его в ближайшее время продлят еще на 90 дней, поскольку активные боевые действия до сих пор продолжаются. Поэтому дополнительного выходного в День Независимости, который был до полномасштабного вторжения, в этом году снова не будет.

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Официальными выходными в августе будут субботы и воскресенья – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа. В общей сложности будет 23 рабочих дня. В частных компаниях работодатели могут назначить нерабочие дни по своему усмотрению. Подробнее обо всех праздниках последнего месяца лета рассказываем далее в материале 24 Канала.

Профессиональные и государственные праздники в августе 2023

1 августа – День инкассатора.

– День инкассатора. 2 августа – День аэромобильных войск.

– День аэромобильных войск. 5 августа – Международный день светофора.

– Международный день светофора. 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

– День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.

– День войск связи Вооруженных Сил Украины. 9 августа – Международный день коренных народов мира.

– Международный день коренных народов мира. 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.

– День строителя, День работников ветеринарной медицины. 12 августа – Международный день молодежи.

– Международный день молодежи. 15 августа – День археолога.

– День археолога. 19 августа – День пчеловода.

– День пчеловода. 23 августа – День Государственного Флага Украины.



23 августа – День Государственного Флага Украины / Фото Canva