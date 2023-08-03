Усіх іменинників можете привітати тематичними картинками, гарними словами у прозі та віршах, які підготував 24 Канал.
Не пропустіть День Незалежності в Україні: чи чекати українцям вихідний цьогоріч
Свято в церковному календарі
Святого Онуфрія Печерського в народі також називають Онуфрієм Мовчазним. Він був ченцем Києво-Печерської Лаври, жив у Ближніх печерах, де зараз зберігаються його нетлінні мощі. Відомо, що чоловік дотримувався мовчазного затвору. Помер він на початку XIII століття. 3 серпня віряни вшановують його пам'ять.
Головні заборони 3 серпня
- На Онуфрія не можна голосно розмовляти, а наші предки вірили, що краще все робити мовчки.
- У цей день не варто позичати комусь гроші.
- Також не можна їсти сирі яблука, які впали з дерева.
Прикмети на 3 серпня
- Чути грім – осінь буде довгою.
- Голосно кричать сороки – цього року чекайте теплу зиму.
- Великі купи мурашники – зима буде холодною.
- Багато жолудів на землі – до багато врожаю.