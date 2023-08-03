Усіх іменинників можете привітати тематичними картинками, гарними словами у прозі та віршах, які підготував 24 Канал.

Не пропустіть День Незалежності в Україні: чи чекати українцям вихідний цьогоріч

Свято в церковному календарі

Святого Онуфрія Печерського в народі також називають Онуфрієм Мовчазним. Він був ченцем Києво-Печерської Лаври, жив у Ближніх печерах, де зараз зберігаються його нетлінні мощі. Відомо, що чоловік дотримувався мовчазного затвору. Помер він на початку XIII століття. 3 серпня віряни вшановують його пам'ять.

Головні заборони 3 серпня

На Онуфрія не можна голосно розмовляти, а наші предки вірили, що краще все робити мовчки.

У цей день не варто позичати комусь гроші.

Також не можна їсти сирі яблука, які впали з дерева.

Прикмети на 3 серпня