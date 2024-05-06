Православні та греко-католики сьогодні також відзначають Поливаний понеділок. За традицією, у свято обливаються холодною водою, аби бути здоровими. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті праведного Юва Багатостраждального

Юва Багатостраждальний вів спокійне життя, вірив в Бога та мав велику родину, зокрема 10 дітей. Дияволу це не подобалося, однак Господь знав, що чоловік не буде грішити, якщо позбавиться достатку. Згодом так і сталося, крім того, померли діти Юви. Та він не зійшов з праведного шляху.

Через деякий час Багатостраждального спіткала чорна проказа. Навіть після цього чоловік не відрікся від віри в Бога. Коли праведний звернувся до нього за допомогою, Господь повернув Юві здоров'я та добробут.

Що не можна робити

Не можна сваритися з рідними, бо сім'я буде нещасливою.

Не варто лінуватися, інакше накличете хворобу.

Заборонено топтатися по траві.

Народні прикмети

Роса – до щедрого врожаю огірків.

Якщо побачите туман, то дощі ще не скоро будуть.

Сонячний день – до жаркого літа.

Що ще відзначають

Щороку 6 травня відзначається День піхоти Збройних Сил України. Свято було запроваджено 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента Петра Порошенка. Тож подякуймо сьогодні мужнім українським воїнам за захист.

Крім того, цього понеділка – Міжнародний день проти дієти. Його ініціаторкою стала британська феміністка Мері Еванс Янг. Перше святкування такої події відбулося у 1992 році. Зараз її відзначають у різних країнах світу.