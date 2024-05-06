Православные и греко-католики сегодня также отмечают Поливальный понедельник. По традиции, в праздник обливаются холодной водой, чтобы быть здоровыми. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

Важно Страстная неделя, Пасха и другие религиозные праздники: православный календарь на май 2024

День памяти праведного Иовы Многострадального

Иова Многострадальный вел спокойную жизнь, верил в Бога и имел большую семью, в частности 10 детей. Дьяволу это не нравилось, однако Господь знал, что мужчина не будет грешить, если лишится достатка. Впоследствии так и произошло, кроме того, умерли дети Иовы. Но он не сошел с праведного пути.

Через некоторое время Многострадального постигла черная проказа. Даже после этого мужчина не отрекся от веры в Бога. Когда праведный обратился к нему за помощью, Господь вернул Иове здоровье и благополучие.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться с родными, ибо семья будет несчастливой.

Не стоит лениться, иначе накличете болезнь.

Запрещено топтаться по траве.

Народные приметы

Роса – к щедрому урожаю огурцов.

Если увидите туман, то дожди еще не скоро будут.

Солнечный день – к жаркому лету.

Что еще отмечают

Каждый год 6 мая отмечается День пехоты Вооруженных Сил Украины. Праздник был введен 19 апреля 2019 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Поэтому поблагодарим сегодня мужественных украинских воинов за защиту.

Кроме того, в этот понедельник – Международный день против диеты. Его инициатором стала британская феминистка Мэри Эванс Янг. Первое празднование такого события состоялось в 1992 году. Сейчас его отмечают в разных странах мира.