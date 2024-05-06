Этот понедельник связывают с духовным весенним очищением. Считается, что вода во второй день после Пасхи обладает способностью оздоравливать людей. Больше об обычаях и запретах праздника расскажет LifeStyle 24.
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Поливальный понедельник
Этот праздник начали отмечать в Киевской Руси. Тогда Поливальный понедельник праздновали три дня. За этот период надо было успеть облить всех своих родных и близких.
В то же время в древности, люди были уверены в лечебных свойствах воды этого понедельника. Они верили в счастье и очищение души, которые принесет эта вода. Так, верующие избавлялись от своих грехов.
Украинцы активно отмечают Поливальный понедельник. Похожие традиции также есть в Чехии, Польше, Венгрии и Словакии.
Поливальный понедельник / Фото "Гордон"
Традиции Поливального понедельника
Обычаи этого дня имеют как языческие, так и христианские корни. Наши предки обливались холодной водой, поскольку были уверены, что так отпугнут все недуги и болезни. В то же время это делалось, чтобы не вызвать засуху и был хороший урожай.
Также обливалась водой и молодежь. Так, молодые парни ухаживали за девушками. Довольно часто в Поливальный понедельник влюбленные признавались друг другу в своих романтических чувствах. К тому же в этот день мужчины часто предлагали женщинам выйти замуж. Люди верили, что если не облить водой девушку в понедельник, то она никогда не выйдет замуж.
Запреты Поливального понедельника
- Возвращаться после прогулок сухими.
- Тяжело работать.
- Заниматься домашними делами.
- Ссориться, эмоционально ругаться и злиться.
- Употреблять алкогольные напитки.
- Оставаться наедине с собой.
- Грустить и думать о худшем.