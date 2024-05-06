Цей понеділок пов'язують з духовним весняним очищенням. Вважається, що вода у у другий день після Великодня має здатність оздоровлювати людей. Більше про звичаї та заборони свята розповість LifeStyle 24.

Не пропустіть Уже не за горами: коли відзначають Поливаний понеділок-2024

Поливаний понеділок

Це свято почали відзначати у Київській Русі. Тоді Поливаний понеділок святкували три дні. За цей період треба було встигнути облити всіх своїх рідних і близьких.

Водночас у давнину, люди були впевнені у лікувальних властивостях води цього понеділка. Вони вірили у щастя та очищення душі, які принесе ця вода. Так, віряни позбувалися своїх гріхів.

Українці активно відзначають Поливаний понеділок. Схожі традиції також є в Чехії, Польщі, Угорщині та Словаччині.



Поливаний понеділок / Фото "Гордон"

Традиції Поливаного понеділка

Звичаї цього дня мають як язичницьке, так і християнське коріння. Наші предки обливались холодною водою, оскільки були впевнені, що так відлякають усі недуги та хвороби. Водночас це робилося, щоб не викликати посуху і був гарний врожай.

Також обливалася водою і молодь. Так, молоді парубки залицялися до дівчат. Доволі часто у Поливаний понеділок закохані зізнавалися одне одному у своїх романтичних почуттях. До того ж у цей день чоловіки часто пропонували жінкам одружитися. Люди вірили, що якщо не облити водою дівчину у понеділок, то вона ніколи не вийде заміж.

Заборони Поливаного понеділка