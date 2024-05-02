Отметим, что Обливной понедельник в Украине также известен как Поливальный понедельник, Пасхальный понедельник и Светлый понедельник. В этом году он приходится на 6 мая.

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Что известно о Поливальном понедельнике

История этого праздника уходит еще во времена Киевской Руси. Его название происходит от ритуала обливания водой себя и других людей.

Подчеркнем, что исторически, Поливальный понедельник имел важное значение, поскольку ранее считалось, что вода после Пасхи, имеет целебные свойства. В древности верили, что это действо приносит счастье, очищает душу и тело от грехов.

По традиционному обычаю, ранее в этот день юноши ходили по домам незамужних взрослых девушек и обливали их водой в обмен на писанки. В то же время интересно, что в Сколовском регионе девушки дарили парням пасхальные яйца, чтобы избежать обливания.

В свою очередь в Гуцульских регионах девушки прятали пасхальные яйца за спину, а парни пытались их отобрать. Успешно достав яйцо, парни обливали девушек водой.

К тому же известно, что в Светлый понедельник есть еще одна прекрасная традиция – наведываться к родственникам и друзьям и делиться с ними вкусными пасхальными вкусностями.

Интересно, что другие европейские страны, такие как Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, также имеют похожие обычаи.