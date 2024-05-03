С выпечкой куличей есть много традиций и примет, к которым прислушивались наши предки на протяжении многих лет, пишет LifeStyle 24. Например, пасхальный хлеб принято выпекать в Великий четверг.

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Интересные приметы о пасхальных куличах

Самые старинные пасхальные традиции касаются выпекания куличей. Обычно этим делом занимались женщины, тогда как мужчины готовили мясные блюда.

Пока кулич печется, хозяйка не может сесть – потому что тогда тесто не вырастет. В доме должен был находиться только тот человек, который занимался выпечкой. Если хлеб получился удачным, это хороший знак для семьи – следующий год будет удачным.

Треснувший кулич – это плохая примета. Предки верили, что в таком случае в течение года какой-то член семьи может заболеть. Пустой кулич также свидетельствовал о неприятностях.

Незамужние девушки, которые хотели найти своего мужа и выйти замуж, должны были попробовать 12 куличей от 12 разных хозяек на Пасху. Считалось, что тогда девушкам удастся создать семью до следующей Пасхи.



Выпекание куличей / Фото Pexels

Бережное отношение к куличу оставалось даже после праздника. Если хлеб засох или упал на пол – его выбрасывать нельзя. Тогда хозяева давали выпечку скоту или использовали как сухари.