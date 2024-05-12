Вважається, що на Великдень покійні приходять до живих, а у Провідну неділю повертаються на небеса. Тому 12 травня потрібно піти до усіх близьких на могили, щоб попрощатися, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті святителя Германа, патріарха Константинопольського

Святитель Герман жив у VII столітті. Після смерті батька, імператор наказав, щоб він працював церковним кліриком. Вже незабаром чоловік став єпископом. Герман був вірний християнству, саме через це його якось відправили у заслання. Однак згодом зміг повернутися та обійняти посаду патріарха Константинопольського. Потім став правити імператор Лев Вірменин, який також наказав відіслати святителя. Помер він у 96 років.

Що не можна робити

Не можна відмовляти у допомозі нужденним та бути скупими.

Сьогодні не варто ходити до когось в гості.

Краще не займатися консервацією, бо прийде нечисть і зіпсує її.

Народні прикмети

Червоне небо – до жаркого літа.

Якщо побачите багато хрущів, то літо буде сухим.

Непогожий ранок – до дощового літа.

Якщо ввечері хмари будуть синього кольору, то скоро зміниться погода.

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Що ще відзначають

12 травня відзначається День матері. Ініціаторкою свята у 1908 році стала Анна Джервіс. Жінка родом з Філадельфії. Так вона хотіла вшановувати пам'ять своєї мами, яку дуже рано втратила. Вперше подію запровадили у штаті Вірджинія, сталося це у 1910 році. Згодом свято поширилося іншими країнами.

Також сьогодні маємо професійне свято – Всесвітній день медичних сестер. Його запропонували запровадити у 1953 році, однак перше офіційне святкування відбулося лише у 1965 році. Дату обрали невипадково. 12 травня 1820 року народилася Флоренс Найтінгейл, яка реформувала сестринську справу у Великобританії та започаткувала школу медичних сестер.