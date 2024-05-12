Считается, что на Пасху покойные приходят к живым, а в Фомино воскресенье возвращаются на небеса. Поэтому 12 мая нужно пойти ко всем близким на могилы, чтобы попрощаться, передает LifeStyle 24.

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День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского

Святитель Герман жил в VII веке. После смерти отца, император приказал, чтобы он работал церковным клириком. Уже вскоре мужчина стал епископом. Герман был верен христианству, именно поэтому его как-то отправили в ссылку. Однако впоследствии смог вернуться и занять должность патриарха Константинопольского. Затем стал править император Лев Армянин, который также приказал отослать святителя. Умер он в 96 лет.

Что нельзя делать

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и быть скупыми.

Сегодня не стоит ходить к кому-то в гости.

Лучше не заниматься консервацией, потому что придет нечисть и испортит ее.

Народные приметы

Красное небо – к жаркому лету.

Если увидите много майских жуков, то лето будет сухим.

Непогожее утро – к дождливому лету.

Если вечером облака будут синего цвета, то скоро изменится погода.

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Что еще отмечают

12 мая отмечается День матери. Инициатором праздника в 1908 году стала Анна Джервис. Женщина родом из Филадельфии. Так она хотела почтить память своей мамы, которую очень рано потеряла. Впервые событие ввели в штате Вирджиния, произошло это в 1910 году. Впоследствии праздник распространился другими странами.

Также сегодня имеем профессиональный праздник – Всемирный день медицинских сестер. Его предложили ввести в 1953 году, однако первое официальное празднование состоялось только в 1965 году. Дату выбрали не случайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл, которая реформировала сестринское дело в Великобритании и основала школу медицинских сестер.