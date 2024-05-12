Священники говорят, что лучше не употреблять продукты и напитки на кладбище. Следует просто оставить их на могиле. Также этот день рекомендуется посвятить помощи нуждающимся, в частности поделиться с ними едой, пишет LifeStyle 24.

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Традиции Фоминого воскресенья

Считается, что на Фомино воскресенье души умерших возвращаются на небеса. Дело в том, что на Пасху Господь отпускал их в мир живых. Некоторые люди в течение Светлой недели даже ставили свечу на подоконник и зажигали ее. Ведь говорят, что это помогает усопшим найти дорогу к родному дому.

Традиция поминать умерших родственников пришла к нам еще со времен язычества. Раньше это также делали весной, когда природа восстанавливалась после холодной и морозной зимы. Наши предки устраивали трапезы, поскольку верили, что так смогут набраться сил, а усопшие – обрести покой.

Фомино воскресенье 2024 / Фото Canva

В давние времена люди говорили, что в первое воскресенье после Пасхи приходит настоящая весна. Они собирались и разжигали костер, возле которого пели и танцевали. Парни и девушки также знакомились между собой.

В Фомино воскресенье хозяйки готовят коливо, то есть поминальную кутью, на которой делают крест из изюма. Блюдо должен попробовать каждый член семьи. Кроме этого, на кладбище несут крашенки, куличи и писанки. К тому же могилы украшают цветами – лучше выбирать живые вместо искусственных.