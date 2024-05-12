Священники кажуть, що краще не вживати продукти та напої на цвинтарі. Слід просто залишити їх на могилі. Також цей день рекомендується присвятити допомозі нужденним, зокрема поділитися з ними їжею, пише LifeStyle 24.

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Традиції Провідної неділі

Вважається, що на Провідну неділю душі померлих повертаються на небеса. Річ у тім, що на Великдень Господь відпускав їх до світу живих. Деякі люди протягом Світлого тижня навіть ставили свічку на підвіконня та запалювали її. Адже кажуть, що це допомагає покійним знайти дорогу до рідного дому.

Традиція поминати родичів, які померли, прийшла до нас ще з часів язичництва. Раніше це також робили навесні, коли природа відновлювалася після холодної та морозної зими. Наші предки влаштовували трапези, оскільки вірили, що так зможуть набратися сил, а покійні – віднайти спокій.

Провідна неділя 2024 / Фото Canva

У давні часи люди говорили, що у першу неділю після Великодня приходить справжня весна. Вони збиралися разом та розпалювали вогнище, біля якого співали й танцювали. Хлопці та дівчата також знайомилися між собою.

У Провідну неділю господині готують коливо, тобто поминальну кутю, на якій роблять хрест з родзинок. Страву повинен скуштувати кожен член сім'ї. Крім цього, на цвинтар несуть крашанки, паски та писанки. До того ж могили прикрашають квітами – краще обирати живі замість штучних.