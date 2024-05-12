Подобный праздник, который назывался День Пречистой Девы Марии, праздновали еще во времена Киевской Руси. В 1928 году День матери инициировал Союз украинок Канады, впоследствии событие распространилось по Украине. В 1939 году власти Советского Союза запретили праздник, его удалось восстановить только в 1990 году.

Очень красиво С Днем матери, родная: подборка трогательных картинок-поздравлений по случаю праздника

LifeStyle 24 искренне поздравляет всех матерей и публикует подборку прекрасных поздравлений в картинках. Спасибо вам за любовь, заботу и поддержку!

Поздравления с Днем матери в картинках

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Поздравляем с Днем матери / Фото LifeStyle 24

Выбирайте картинку, которую уже сегодня отправите своей маме, чтобы поздравить ее с праздником. В подборке вы точно найдете то, что понравится.