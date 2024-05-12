Подібне свято, яке називалося День Пречистої Діви Марії, святкували ще у часи Київської Русі. У 1928 році День матері ініціював Союз українок Канади, згодом подія поширилася Україною. У 1939 році влада Радянського Союзу заборонила свято, його вдалося відновити лише у 1990 році.

Дуже гарно З Днем матері, найрідніша: підбірка зворушливих картинок-привітань з нагоди свята

LifeStyle 24 щиро вітає всіх матерів та публікує добірку прекрасних привітань у картинках. Дякуємо вам за любов, турботу та підтримку!

Привітання з Днем матері у картинках

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Днем матері / Фото LifeStyle 24

Обирайте картинку, яку вже сьогодні надішлете своїй мамі, щоб привітати її зі святом. У добірці ви точно знайдете те, що сподобається.