Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

Щомісяця віряни вшановують пам'ять святих та інші важливі церковні дати. Зокрема, пов'язані з подіями, що вплинули на поширення християнства серед людей.

Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на лютий 2026 нижче, пише Православна Церква України.

Календар церковних свят на лютий 2026 за новим стилем

1 лютого – святого мученика Трифона.

2 лютого – Стрітення Господнє. Це одне з найбільших християнських свят, яке символізує довгоочікувану зустріч людства зі своїм Творцем, зазначають у Коломийській єпархії Православної Церкви України. У цей день віряни згадують, як Діва Марія та Йосиф принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму, де Його зустрів праведний Симеон.

3 лютого – праведного Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського.

4 лютого – святого преподобного Ісидора Пелусіотського.

5 лютого – святої мучениці Агафії.

6 лютого – святого преподобного Вукола.

7 лютого – святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського.

8 лютого – святого великомученика Теодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця.

9 лютого – святого мученика Никифора.

10 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, святого мученика Харлампія.

11 лютого – святого священномученика Власія.

12 лютого – святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

13 лютого – святого преподобного Мартиніана.

14 лютого – святого преподобного рівноапостольного Кирила.

15 лютого – святого апостола Онисима, преподобного Пафнутія, відлюдника Києво-Печерського.

16 лютого – святих мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї та початок Масниці. Сирний тиждень – останній етап підготовки вірян до Великого посту. У цей час Церква вже забороняє вживати м'ясо, але дозволяє вдосталь ласувати молочними продуктами, яйцями та рибою, аби набратися сил перед тривалим періодом тілесного й духовного очищення.

17 лютого – святого великомученика Теодора Тирона.

18 лютого – святого Льва, Папи Римського.

19 лютого – апостолів від 70 Филимона й Архипа.

20 лютого – благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.

21 лютого – преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського.

22 лютого – знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії.

23 лютого – священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

24 лютого – перше і друге знайдення голови Івана Предтечі.

25 лютого – святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.

26 лютого – святого Порфирія, єпископа Газського.

27 лютого – святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

28 лютого – святого преподобного сповідника Василія.

Календар церковних свят на лютий 2026 за старим стилем

1 лютого – преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

2 лютого – преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

3 лютого – преподобного Максима Чповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

4 лютого – святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

5 лютого – священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

6 лютого – преподобної Ксенії.

7 лютого – святого Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

8 лютого – преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоанна.

9 лютого – перенесення мощей святителя Івана Золотоустого.

10 лютого – преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

12 лютого – Собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого (Трьох святих).

13 лютого – святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

14 лютого – мученика Трифона, преподобного Петра Галатійського.

15 лютого – Стрітення Господнє.

16 лютого – праведного Симеона Богоприїмця та Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського.

17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, преподобного Миколая, сповідника, ігумена Студійського.

18 лютого – святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, Єлецько-Чернігівської ікони Божої Матері та ікони Божої Матері "Стягнення загиблих".

19 лютого – преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка, преподобного Вукола, єпископа Смирнського, святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

20 лютого – преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомідійських.

21 лютого – Віддання свята Стрітення, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарія Серповидця.

22 лютого – преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського, обрітення мощів святителя Інокентія, М'ясопусна батьківська субота. Це одна з найважливіших Вселенських батьківських субот у церковному календарі, що передує Великому посту. У цей день віряни традиційно відвідують храми, щоб замовити панахиду та запалити свічку в пам'ять про померлих близьких, а також йдуть на кладовища.

23 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, благовірної княгині Анни Новгородської, ікони Божої Матері "Вогневидна".

24 лютого – священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у святому Хрещенні Гавриїла, Псковського, початок Масниці.

25 лютого – святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, святого Мелетія, архієпископа Харківського, Іверської ікони Божої Матері.

26 лютого – преподобного Мартініана, благовірного князя Костянтина Острозького, преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського.

27 лютого – рівноапостольного Кирила, учителя словенського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського.

28 лютого – преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського.