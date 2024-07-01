Багато людей віддають перевагу не традиційним, а незвичним іменам для своїх синів або доньок. Редакція LifeStyle 24 склала добірку, яка точно згодиться майбутнім батькам хлопчика.

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Добірка незвичних імен, якими можна назвати сина

Теодор

Ім'я Теодор має грецьке походження та означає "Божий дар" або "подарований Богом". Такі хлопчики зазвичай дуже доброзичливі зі своїм оточенням, однак навіть у них інколи трапляються напади злості та агресії.

Добриня

Слов'янське ім'я Добриня трактується як "здоровий" та "сильний". Особливу популярність воно набуло, коли хрестили Київську Русь. У власників цього імені в голові багато ідей, які не терпиться чимшвидше втілювати у реальність.

Як назвати хлопчика / Фото Canva

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Ждан

Ім'я Ждан також прийшло до нас з давніх слов'янських часів. Перекладається як "жаданий", "очікуваний". Хлопці, які мають це ім'я, – гіперактивні та володіють доволі складним характером. Однак з ними можна знайти компроміс.

Корній

З латинської мови ім'я Корній перекладається як "ріг", "бивень" або "ягода дерену". Такі чоловіки – дуже надійні, тому близькі знають, що можуть завжди на них покластися. Однак вони часто можуть бути досить егоїстичними.

Леонард

Немає точної інформації, звідки походить ім'я Леонард, адже його можна почути у багатьох країнах світу. Має значення "сильний". Чоловіки, яким належить це ім'я, володіють твердими принципами та переконаннями.