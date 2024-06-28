Редакція LifeStyle 24 поділиться, яке ім'я можна обрати для липневого хлопчика. Тож, майбутні батьки сина, зверніть увагу на нашу добірку!

Актуально Яке ім'я обрати для дівчинки, яка народиться у липні: 5 красивих варіантів

Як назвати хлопчика, який народиться у липні

Арсеній – іменини 2 липня

Ім'я Арсеній має давньогрецьке походження та трактується як "мужній", "чоловічий". Свою найбільшу популярність здобуло у XX столітті.

Арсеній хоче подобатися людям. Він водночас простий, скромний, сильний та рішучий. Ставить перед собою великі цілі, яких прагне досягнути.

Федір – іменини 12 липня

Ім'я Федір також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Має значення "Божий дар" або "подарований Богом". Його церковний варіант – Феодор.

Федір – впевнений чоловік, який вміє брати на себе відповідальність та не боїться проявляти ініціативу. Такі риси й виділяють його серед людей.

Як назвати сина / Фото Canva

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Павло – іменини 16 липня

Ім'я Павло утворилося від латинського імені Paulus, яке тлумачиться як "малий", "скромний". У Київську Русь воно прийшло разом з християнством.

Павло – емпатичний чоловік, який відчуває чужий біль та завжди готовий допомогти. Він вміє знайти підхід до кожної людини, тому має велике оточення.

Андрій – іменини 23 липня

Ім'я Андрій має давньогрецьке коріння та виникло від слова "Андрос", яке перекладається як "відважний", "мужній". Є доволі поширеним в Україні.

У Андрія складний характер. Він доволі часто віддає перевагу спонтанним вчинкам, тому ніколи не знаєш, чого очікувати від цього чоловіка.

Денис – 31 липня

Слов'янське ім'я Денис набуло популярності у різних країнах світу. Воно пов'язане з давньогрецьким богом виноробства, життєвих сил природи та виноградарства, тому означає "присвячений богу Діонісу".

Денис любить перебувати у центрі уваги. Він ніколи не стоїть та місці, завжди рухається вперед, дізнається щось нове та подорожує світом.