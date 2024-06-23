Імен, які зустрічаються не так часто є дуже багато. У сьогоднішній добірці LifeStyle 24 поділиться декількома варіантами для хлопчиків.
Читайте також Ви їх добре знаєте та любите: 5 популярних імен для хлопчиків
Добірка красивих рідкісних імен для хлопчиків
Платон
Ім'я Платон з'явилося у Стародавній Греції та згодом стало вживатися й в Україні. Воно утворилося від слова "платюс", яке означає "широкоплечий".
Платон – активний хлопчик, який проявляє свій непосидючий характер з самого дитинства. Однак у дорослому віці він стає більш стриманим, серйозним та інколи безкомпромісним. Такі риси не завжди йдуть у плюс.
Северин
З латинської мови ім'я Северин перекладається як "строгий" або "міцний". Окрім нашої країни, воно також зустрічається у Німеччині, Польщі та Італії.
Северин росте комунікабельним та веселим хлопчиком. Він багато та наполегливо працює, аби досягнути у житті успіху. Часто навіть займає керівні посади, адже має здатність налагоджувати роботу у команді.
Рідкісні чоловічі імена / Фото Canva
Вау Просто і красиво: 4 імені, якими називали хлопчиків у давнину
Єлисей
Ім'я Єлисей має давньоєврейське коріння та трактується як "Бог – порятунок". Через своє походження воно дуже шанується у християнських країнах.
Єлисей додає позитивної атмосфери у будь-яку компанію. Якщо він починає займатися якоюсь справою, то завжди доведе її до кінця, попри труднощі. Однак також легко знаходить себе у професіях, які ніколи не пробував.
Серафим
Давньоєврейське ім'я Серафим утворилося ще у часи Стародавнього Риму. Воно зустрічається у Біблії та має значення "вогненний".
Серафим гарно проявляє себе як у школі, так і потім на роботі. Він любить цікавитися світом та дізнаватися щось нове, тому постійно самовдосконалюється. До того ж володіє чудовим почуттям гумору.