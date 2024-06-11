Якщо ви шукаєте давнє ім'я для свого сина, то зберігайте добірку, яку склав LifeStyle 24. Тут зібрані найкрасивіші варіанти.

Вау 5 імен, які мають хорошу енергетику: чудові варіанти для вашого майбутнього сина

Список давніх чоловічих імен

Климентій

Слов'янське ім'я Климентій – одне з найдавніших. Кажуть, що воно має грецьке та латинське коріння, а означає "виноградна лоза" або "милосердний". Власники цього імені – спокійні та врівноважені чоловіки. Тому вони вміють сконцентровуватися на роботі та виконують її ідеально.

Микита

Ім'я Микита бере свій початок ще з часів Стародавньої Греції та трактується як "переможець". Навколо таких хлопців завжди багато людей. Вони люблять подорожувати, пізнавати світ та заводити нові знайомства.

Імена, якими варто назвати хлопчика / Фото Canva

Нестор

Ім'я Нестор можна зустріти у грецьких міфах, тож має глибоке коріння. Трактується як "повернувся на батьківщину". Хлопчикам, яким дають це ім'я, важко контролювати свою поведінку з самого дитинства. Вони й у дорослому віці виділяються складним характером, який не завжди подобається людям.

Онуфрій

Ім'я Онуфрій має єгипетське походження та перекладається як "той, хто завжди добрий". Такі чоловіки – мудрі та вірні. Вони ніколи не кинуть близьких людей у біді, не зрадять своїх принципів, честі та гідності.